Addio a Tommy Ramone

11:25 - Era l'unico rimasto in vita dei Ramones, una delle più note band punk rock americane. Tommy Ramone è morto venerdì all'età di 62 anni nella sua casa di New York. A comunicare la triste notizia è la pagina ufficiale del gruppo, uno dei più attivi tra gli anni Settanta e Novanta. All'anagrafe Erdelyi Tamas, Ramone si è spento a causa di un cancro al fegato.

Nato a Budapest, fu fondatore e batterista della band dal '74 al '78, suonando e coproducendo tre dischi. In seguito, pur essendo uscito dal gruppo, Tommy Ramone produsse altri due dischi del gruppo. Chiamato originariamente come manager della band, si impose ben presto come batterista, sostituendo Joey Ramone, che passò alla voce. Da allora videro la luce i dischi Ramones, Leave Home e Rocket to Russia.



Negli ultimi anni Ramone suonava assieme alla sua compagna Claudia Tienan negli Uncle Monk, un duo country e bluegrass con cui ha rilasciato un album omonimo nel 2006.