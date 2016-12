13 agosto 2014 Addio a Lauren Bacall, la moglie di Humphrey Bogart scomparsa a 89 anni La diva di Hollywood si è spenta nella sua casa newyorkese per un ictus Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:26 - Lauren Bacall, mito e una delle ultime icone di Hollywood, si è spenta a 89 anni a New York a causa di un ictus. A confermare la morte della moglie di Humphrey Bogart sono stati i familiari, attraverso un messaggio su Twitter: "E' con profondo dolore, ma anche con la gratitudine per la sua vita incredibile, che confermiamo la morte di Lauren Bacall".

Con la sua bellezza ha conquistato prima Broadway e poi, dopo una breve parentesi come modella, anche il grande schermo. La sua prima apparizione al cinema è stata accanto a Humphrey Bogart e tra i due fu subito amore.



Si sposarono nel 1945 e rimasero insieme fino alla morte dell'attore, nel 1957. Secondo quanto ammesso in passato dalla stessa Bacall, l'unione con Bogart non fu d'aiuto per la sua carriera. "Non ho mai avuto tantissime offerte e poi mi è capitato di incontrare mister Bogart. Senza di lui avrei potuto fare più carriera, ma io ho preferito Bogart" aveva ammesso nel 2004. Un concetto, quello dell'amore per Bogart, che ha più volte ribadito negli anni, definendolo l'unico amore della sua vita.



Il dopo Bogart è stato caratterizzato da una breve relazione con Frank Sinatra, con il quale avrebbe anche dovuto sposarsi, ma il cantante la lasciò prima dell'altare. "Frank mi ha fatto un favore. Mi ha salvato dal completo disastro che sarebbe stato il nostro matrimonio. Ma la verità è che si è comportato veramente male" aveva dichiarato Bacall in un'intervista a People nel 1979.



Fra le sue più memorabili interpretazioni "Come sposare un milionario" a fianco di Marilyn Monroe e "Assassinio sull'Orient Express". Nel 2009 le è stato conferito l'Oscar alla carriera ed è stata la prima a riceverlo fuori dalla cerimonia ufficiale, che si svolta l'anno successivo.