Ac/Dc vicini alla fine? Dall'Australia voci di scioglimento del gruppo

10:51 - Addio agli Ac/Dc. Le voci si rincorrono da qualche giorno dall'Australia e vorrebbero la storica band hard rock prossima allo scioglimento a causa delle gravi condizioni di salute di Malcom Young, secondo chitarrista della band. Qualcuno parla di ictus. Sarebbe imminente una conferenza stampa per ufficializzare la cosa ma il management del gruppo per ora non ha confermato nulla.

Nulla nemmeno sul sito ufficiale che, d'altro canto, è fermo al luglio del 2013 e quindi non è proprio aggiornatissimo sulle vicende del gruppo.



Gruppo che proprio l'anno scorso ha festeggiato i 40 anni di carriera, un viaggio musicale tra i più luminosi e importanti della storia del rock, tra brani dal successo mondiale ("Highway To Hell", "You Shook Me All Night Long" solo per citarne due) e passaggi tragici, come la morte del primo cantante Bon Scott, avvenuta nel 1980. Paradossalmente, con l'ingresso di Brian Johnson, fu proprio da quel momento che la fama della band divenne planetaria.



L'ultimo album risale al 2008 (Black Ice") e la più recente occasione per il pubblico italiano per ammirarli in tour è stata nel 2010. Solo qualche mese fa Brian Johnson si diceva sicuro di un tour per festeggiare il quarantennale di carriera e addirittura parlava della possibilità di tornare in studio per lavorare a un nuovo disco. Tutti progetti che sarebbero stati spazzati via dalla malattia di Malcom. La speranza è che si tratti dell'ennesima bufala pronta a essere spazzata via nel più clamoroso dei modi.