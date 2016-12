25 settembre 2014 Ac/Dc, tra buone e cattive notizie: arriva il nuovo album ma Malcom abbandona Esce l'1 dicembre "Rock Or Bust", il nuovo lavoro della band australiana. Malcom Young però, alla prese con problemi di salute, ha lasciato definitivamente la band Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:20 - Se ne è favoleggiato per tanto tempo, ma ora c'è una conferma ufficiale con tanto di data. Il nuovo album degli AC/DC si intitola "Rock Or Bust" è uscirà il 1° dicembre. Conterrà 11 brani inediti ed è il primo lavoro da "Black Ice", pubblicato nel 2008 e risultato un blockbuster con 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo e il numero uno in classifica in ben 31 Paesi. Per la prima volta non ci sarà Malcom Young.

La notizia che fa la gioia dei milioni di fan in tutto il mondo del gruppo australiano, non manca quindi di una vena di malinconia. Si tratta infatti del primo lavoro, in 41 anni di carriera, registrato senza Malcom, fratello di Angus Young e membro fondatore del gruppo, che nei mesi scorsi aveva annunciato un periodo di pausa prolungata per motivi di salute. Come molti temevano, pare che la pausa sarà definitiva e Malcom non tornerà nella band.



Che nel frattempo prosegue il suo cammino. "Rock Or Bust" è stato registrato nella primavera del 2014 al Warehouse studio di Vancouver, ed è stato prodotto da Brendan O’Brien, già collaboratore di Bruce Springsteen, Pearl Jam e degli stessi AC/DC.



Nel 2015 il gruppo partirà per un tour mondiale che vedrà Stevie Young, nipote di Angus e Malcom, unirsi al gruppo come chitarrista ritmico.