Aaron Diehl Quartet rilegge la storia del jazz per "Aperitivo in concerto"

11:39 - Per la prima volta a Milano arriva uno dei più apprezzati pianisti della nuova generazione. Il 19 gennaio, alle 11, al teatro Manzoni per la rassegna "Aperitivo in concerto", sarà di scena Aaron Diehl che, con il suo quartetto, rileggerà a suo modo la storia del jazz. Quella milanese è l'unica data italiana dell'artista statunitense.

"Aperitivo in concerto" apre così il nuovo anno accogliendo un giovane ma già affermatissimo artista ormai celebrato non solo dalle platee americane ma anche da quelle italiane, visto l'invito a partecipare a Orvieto per Umbria Jazz Winter. Le doti del virtuoso e sofisticato pianista sono state esaltate pubblicamente persino da Wynton Marsalis.



Diehl completa così il trittico che la rassegna ha dedicato al pianismo improvvisato, dalla tradizione boppistica e post-boppistica di Junior Mance al sofisticato lirismo onnivoro di Aaron Parks.



Pluripremiato, Diehl si è diplomato alla Juilliard School ed è stato allievo di Kenny Barron, Eric Reed e della celebre pianista accademica Oxana Yablonskaya. Già vanta collaborazioni con Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Benny Golson, Hank Jones, Wycliffe Gordon, Victor Goines, Wessell Anderson, Loren Schoenberg. E' una fra le più spiccate personalità ad apparire di recente sulla scena improvvisativa statunitense: tocco straordinario, squisita eleganza nell'improvvisare, ricchezza ritmica, facondia melodica e complessità armonica, questo giovanissimo e affascinante pianista sa rileggere in un'ottica del tutto appassionante e contemporanea il pianismo che scorre fra Scott Joplin, Duke Ellington e John Lewis (suo vero punto di riferimento).



E proprio a John Lewis e all’estetica del leggendario Modern Jazz Quartet viene dedicata l'esibizione di un quartetto che non è fuori luogo definire oltre ogni elogio e che annovera talenti strepitosi, non ultimo dei quali lo straordinario vibrafonista Warren Wolf.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano

02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

info@teatromanzoni.it