5 Seconds Of Summer, fenomeno da oltre nove milioni di click

10:01 - Direttamente dall'Australia la band punk-rock, guai a chiamarli boyband, 5 Seconds Of Summer è il nuovo fenomeno dei teenager. Luke (17 anni), Mikey (18), Calum (18) e Ash (19) si sono imposti col singolo "She Looks So Perfect", il video ha superato la soglia di 9 milioni di visualizzazioni. Il cd uscirà entro l'estate. La band aprirà i live dei One Direction il 28 e 29 giugno a San Siro a Milano e il 6 luglio allo Stadio Olimpico di Torino.

Introvabili i biglietti del concerto dei 5 Seconds Of Summer di giovedì 3 aprile ai Magazzini Generali. La band è stata scelta personalmente dai One Direction per accompagnarli nel Take Me Home World Tour. "L’esperienza con i One Direction è stata fantastica - ha detto Luke -. I loro fan sono stati incredibili con noi e grazie a Internet anche i nostri ci hanno seguito nei posti più improbabili".



L'avventura dei 5 Seconds Of Summer (ribattezzati dai fan 5SOS) inizia a fine 2011 quando Luke Hemmings (voce e chitarra), Michael Clifford (voce e chitarra), Calum Hood (basso e voce) iniziano a pubblicare su YouTube cover di Blink 182, Adele, Justin Bieber, Chris Brown, Ed Sheeran e molti altri. Il 3 dicembre 2011 durante il loro primo concerto a Sidney si aggiunge all’ultimo minuto alla formazione Ashton Irwin (batteria e voce). "Ci siamo resi conto che potevamo funzionare come band", ha raccontato Luke. Da quel momento le loro cover si fanno strada su YouTube con milioni di click fino alla firma del contratto discografico con Capitol Records.