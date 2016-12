2013, un anno funesto per lo showbiz

14:09 - Da Franco Califano a Enzo Jannacci e Litte Tony, da Mariangela Melato a Franca Rame e Zuzzurro. Per il mondo dello spettacolo è stato un 2013 funesto. Sono tantissimi gli artisti italiani che sono scomparsi. Senza contare quelli internazionali che con la loro morte hanno lasciato un grande vuoto: primi fra tutti gli attori americani Cory Monteith e Paul Walker.

A gennaio, l'11, è scomparsa Mariangela Melato, la grande protagonista del mondo del cinema ("Mimì metallurgico ferito nell'onore" e "Travolti dal destino nell'azzurro mare d'agosto") e del teatro aveva 71 anni. Il 29 maggio, dopo una lunga malattia, è morta - a 84 anni - Franca Rame, moglie di Dario Fo. Il 25 aprile, a 90 anni, si è spenta anche un'altra regina del teatro: Anna Proclemer che negli ultimi anni era stata voluta da Ferzan Ozpetek per "Magnifica presenza".



Sconfitto da un tumore, il 27 maggio, il "Cuore matto" di Little Tony ha smesso di battere. Il cantante ci ha lasciato a 72 anni. Dopo una vita molto spericolata il 30 marzo è mancato, a 75 anni, Franco Califano che amava ripetere: "Non mi piace la parola anziano. Comincerò a invecchiare cinque minuti prima di morire". Il giorno prima era toccato a Enzo Jannacci, cantautore e cabarettista tra i massimi esponenti della cultura italiana. Dalla musica al tv, con la perdita di Zuzzurro (Andrea Cipriano Brambilla), volto storico di "Drive in" con Andrea, il 24 ottobre all'età di 67 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un tumore ai polmoni.



L'1 ottobre muore dopo un brutto incidente un altro protagonista del cinema italiano: Giuliano Gemma. Aveva 75 anni. Ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte dell'attore James Gandolfini, stroncato il 19 giugno da un infarto a Roma all'età di 51 anni. Era famoso per il ruolo di Tony Soprano. Lou Reed, genio maledetto del rock, leader dei Velvet Underground, è scomparso il 27 ottobre a 71 anni. Bigas Luna, maestro del cinema spagnolo, che aveva portato con il film "Bambola" sul grande schermo Valeria Marini, si è spento il 6 aprile a 67 anni. Mentre il 5 maggio, a 86 anni, si è spenta a Roma Rossella Falk, attrice prediletta da Federico Fellini e Luchino Visconti.



Il 5 ottobre il regista Carlo Lizzani, a 91 anni, si toglie la vita, lanciandosi nel vuoto, dal terzo piano di un palazzo nel centro di Roma. Critico, saggista e sceneggiatore era malato da tempo. Addio anche a Addio Lawrence D'Arabia: Peter O'Toole, il leggendario attore nato in Irlanda ma cresciuto in Gran Bretagna, è morto a 81 anni in un ospedale di Londra. Dopo una lunga malattia scompare a anche Jimmy Fontana, un altro grande cantante della musica italiana: muore l’11 settembre 78 anni.





E' shock a Hollywood quando il corpo senza vita dell'attore 31enne di "Glee" Cory Monteith viene ritrovato senza vita il 13 luglio in un hotel di Vancouver dopo una serata tra eroina e alcol. Come senza prole lascia la fine di Paul Walker, protagonista di "Fast & Furious", morto il 30 novembre a 40 anni in un incidente mentre guidava un bolide, così come nei film che aveva interpretato. Stavolta, però, purtroppo era tutto vero.