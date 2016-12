"X Men", il regista Bryan Singer accusato di pedofilia

14:25 - Bufera sul regista di "X Men" e "Superman Returns" Bryan Singer, accusato di pedofilia da Michael Egan III (oggi 30enne) per una vicenda che risale alla fine degli Anni 90. A quanto riporta il New York Daily News il regista avrebbe commesso abusi quando l'uomo, allora aspirante attore, aveva 15 anni. Le violenze sarebbero avvenute in una dimora californiana, dove ragazzi minorenni alla ricerca di successo venivano imbottiti di droga e alcol.

A quanto sostiene l'accusa, Singer avrebbe adescato il ragazzo con la promessa di un ruolo in uno dei suoi film e avrebbe avuto numerosi incontri sessuali con lui quando aveva 15 e 16 anni. Lo avrebbe inoltre portato diverse volte in vacanza alle Hawaii, quando aveva 17 anni.



"Le accuse mosse a Bryan Singer sono senza fondamento - ha dichiarato in un comunicato stampa il legale del regista - Siamo certi che dimostrerà la sua estraneità ai fatti".