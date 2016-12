"X Factor", Valerio De Rosa: "Torno e vi mostro la mia doppia personalità"

08:45 - Valerio De Rosa, dopo l'esperienza come concorrente della squadra di Morgan nella quinta edizione di "X Factor", è tornato con "La mia realtà". "E' una canzone che racconta la perdita di un amore - spiega a Tgcom24 il cantante -. L'ho scritta durante la partecipazione al talent. Ora sono tornato e voglio far musica". E poi rivela: "Il video è fatto di bianco e nero, opposti, come la mia doppia personalità".

Com'è nato questo brano?

Questa canzone l'ho scritta durante X Factor e una volta uscito dal programma con un amico chitarrista abbiamo cercato di dare una forma musicale.



Di cosa parla "La mia realtà"?

Della perdita di una persona, della presa di coscienza e della rinascita anche spirituale. Il messaggio è quello di non perdere mai la speranza.



Ma la persona interessata sa di questa "dedica" speciale?

No e preferirei non lo sapesse. Comunque spero che la gente si riconosca nelle parole e se vogliamo ha anche un significato trascendentale potrebbe essere dedicata a una persona che è venuta a mancare.



Hai definito il video un gioco di contrasti, come la tua personalità. In che senso?

Le luci sono molto scure all'inizio per poi avere un'esplosione di bianco alla fine. Le immagini sono volutamente in bianco e nero e sono contento perché riflette anche la mia personalità, ho un doppio volto. Sì lo so, ammetto di essere un po' complicato (ride, ndr).



Cosa è successo dopo "X Factor"?

Ammetto di essermi smarrito un po'. Ho voluto di corsa fare la maturità e chiudere il corso dei miei studi. Mi sono allontanato un po' da quel mondo e tutto sommato mi è servito per mettermi a fuoco e capire chi fossi e sopratutto quello che voglio fare da questo momento in poi...



Cioè?

Scrivere tante canzoni e perfezionarmi.