"X Factor" sbarca a RadioItaliaLive

08:05 - I finalisti di "X Factor 7", Aba, Violetta, Ape Escape e il vincitore Michele, sono i protagonisti della dodicesima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 17 dicembre alle 22 in radio, in televisione e in streaming video radioitalia.it. Replica domenica 26 gennaio alle 21 su Radio Italia Tv.

Prima di esibirsi con una cover e un inedito ciascuno, si raccontano a Paola Gallo descrivendo la loro esperienza nel talent e i progetti per il futuro. In scaletta: “Kozmic blues” e “Indifesa” (Aba); “Le tasche piene di sassi” e “Dimmi che non passa” (Violetta); “Mentre tutto scorre” e “Invisibili” (Ape Escape); “Carte da decifrare” e “La vita e la felicità” (Michele).