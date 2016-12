"X Factor 7", Roberta Pompa svela la ricetta dell'amore

11:15 - Si intitola "Stringimi" il singolo di una delle protagoniste della settima edizione di "X Factor", Roberta Pompa. Il brano fa da apripista al disco "Favola Imperfetta". "Stringimi" è la descrizione di una storia d'amore che, nonostante il passare del tempo e la routine del rapporto di coppia, riesce unire due persone per tutta la vita. La cantante presenta il video in anteprima a Tgcom24.

"Stringimi – dice Roberta – è il singolo perfetto per questo periodo della mia vita, ho aspettato mesi prima che arrivasse , appena ascoltato il provino ho sentito una vibrazione viscerale e ho capito all'istante che nessun altro brano avrebbe potuto rappresentarmi al meglio in questo momento, una canzone nata per me, cucita per la mia voce e per tutti i colori che fanno parte di essa. Mi fa sentire totalmente libera, sia vocalmente che emotivamente".



Roberta presenterà in anteprima il brano in diretta su Radio Italia, in occasione dell'evento "Donne In Canto" il 30 aprile a favore della fondazione Ant Onlus presso il PalaBanca di Brescia.