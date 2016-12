20 luglio 2014 "Unstaged", per tre giorni nelle sale i Duran Duran nella versione di David Lynch Dal 21 al 23 luglio, in alcuni cinema italiani, viene proiettato il concerto losangelino del 2011 diretto (e manipolato) dal regista americano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:43 - Arriva nei cinema italiani, dal 21 al 23 luglio, "Unstaged", film che vede protagonisti i Duran Duran diretti da David Lynch e registrato nel 2011 in occasione del concerto della band inglese al Mayan Theatre di Los Angeles. Per l'occasione il visionario regista americano manipolò in tempo reale le immagini del concerto dato in streaming. Ora il film-esperimento arriva in alcune sale nostrane dopo essere stato proiettato al Moma di New York.

E proprio la proiezione al Moma rende chiaro come ci si trovi di fronte a un esperimento di tipo artistico, inedito nel campo musicale. Non è infatti il classico film concerto con firma prestigiosa, come fu "Shine A Light" diretto da Martin Scorsese per i Rolling Stones, e nemmeno un documentario con dietro le quinte e interviste.



Il concerto di Lebon e compagni è ripreso integralmente, con tanto di intermezzi e presentazioni che di solito si tagliano in fase di postproduzione, mentre Lynch interviene a suo modo, in sovrapposizione sulle riprese. Innanzitutto virando tutto in bianco e nero e poi inserendo immagini simboliche che dovrebbero, secondo la sua visione, intrecciarsi con la musica o esplicitarla visivamente.



Il concerto è di per sé valido. Registrato nella prima parte del tour promozionale per l'album "All You Need Is Now", vede la partecipazione di alcuni ospiti speciali, come Mark Ronson, Beth Ditto, Kelis e Gerard Way dei My Chemical Romance. Ma è il lavoro di Lynch a rendere l'operazione interessante in quanto unica. Lo si può amare, restarne perplessi o addirittura trovarlo "sacrilego", ma sicuramente non lascia indifferenti. Come detto "Unstaged" venne trasmesso in diretta streaming nel 2011, ma vederlo in una sala cinematografica, con un impatto audio e video all'altezza dell'ambizione dell'esperimento è un'occasione dal non perdere.