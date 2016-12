27 marzo 2014 "The Amazing Spider-Man 2", l'Uomo Ragno ricomincia a volteggiare da Roma Anteprima di mezz'ora per il nuovo episodio dedicato al supereroe Marvel. Ironia, azione e nuovi look per "villain" storici: il film di Marc Webb non delude le attese Tweet google 0 Invia ad un amico

09:50 - Arriverà nei cinema soltanto il 23 aprile, ma di "The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro" è già stato fornito un gusto antipasto, e tutto italiano, con una proiezione stampa di mezz'ora di film. Tanta ironia, adrenalina come se piovesse e nuovi look per cattivoni storici come Electro, appunto, e Goblin. Questo secondo episodio del reboot del supereroe Marvel diretto da Marc Webb, insomma, sembra avere tutti gli ingredienti per non deludere.

Se da una parte Spider-Man se la deve vedere con due nemici molto pericolosi, dall'altra c'è un Peter Parker che cerca di vivere anche la propria gioventù: si diverte a lanciarsi tra i grattacieli di New York, così come a passare il tempo a fare la corte a Gwen che sa fare la civetta come poche altre.



Accanto ad Andrew Garfield ed Emma Stone, confermati dal primo episodio, c'è un Jamie Foxx (Electro) trasformato in una specie di mostro fosforescente grazie a una serie di vene applicate sulla sua pelle, sottili in modo da non compromettere la sua interpretazione, e che rendono visibile il passaggio di elettricità e sangue.



Questo è stato il primo film della serie a essere stato girato interamente nello stato di New York e le riprese hanno portato anche delle migliorie reali alle location: le scene della cerimonia di laurea, per esempio, sono state girate all'East River Park, che in precedenza è stato devastato dall'uragano Sandy. Durante le riprese sono state riparate delle panchine e sono stati piantati degli alberi. A lavoro ultimato, lo studio ha piantato altri 50 alberi nel parco, lasciando alla comunità un paesaggio migliore. Alla fine Spider-Man, una mano a New York, l'ha data veramente.