"Swan Lake Reloaded" nel vortice di prostitute, feticismo e droghe

10:33 - "Swan Lake Reloaded" è una versione audace (vietato ai minori di 12 anni) de "Il Lago dei Cigni" di Cajkovskij e nasce dall'idea di Fredrik Rydman di unire la street dance con la danza classica. Al centro Rothbart che fa uso di droghe per ottenere ed esercitare potere intorno a sé. I cigni sono prostitute in pellicce bianche, stivali di vernice e tacchi a spillo, soggiogate da lui. In scena dal 17 al 23 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Il coreografo Fredrik Rydman è stato ispirato Fredrik Rydman da un negozio fetish di Londra. Stavo dando un'occhiata a Camden Market e ho visto queste gonne di pelle nera con nappe intrecciate - racconta Rydman -. La cosa strana è che mi hanno ricordato dei cigni scuri e ho pensato: e se i cigni nel Lago dei Cigni fossero prostitute drogate e il cattivo Rothbart il loro protettore? Ero totalmente rapito dall'idea che ho verificato subito su Google se qualcuno avesse già riflettuto su questa interpretazione. Voglio creare il mio linguaggio, una danza contemporanea e urbana che possa fondersi perfettamente con alcuni riferimenti classici. Perché tutto è danza".



INFORMAZIONI Lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22 marzo ore 21 – domenica 23 ore 16. Biglietti da 25 a 60 euro + prevendita. Teatro degli Arcimboldi Viale dell’Innovazione, 20 Infotel 02-641142.212/214