"Star Wars 7", le riprese inizieranno il prossimo maggio a Londra

16:31 - Il settimo episodio della saga di "Star Wars" è sempre più vicino. La produzione ha infatti annunciato che le riprese del film inizieranno il prossimo maggio a Londra. Per ora l'unico confermato del cast originale è stato il robottino R2-D2, ma il reporter americano Ben Fritz su Twitter ha stuzzicato la curiosità dei fan garantendo che ci saranno "Molti volti familiari" oltre ad un trio di giovani protagonisti.

"Star Wars - Episodio 7" sarà ambientato 30 anni dopo le vicende narrate ne "Il ritorno dello Jedi", l'ultimo capitolo della trilogia originale di George Lucas. Sembra ormai certo che i "volti familiari" siano quelli di Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Principessa Leila) e Harrison Ford (Ian Solo). Per i nuovi protagonisti sembra invece che la produzione sia in contatto con l'attrice Lupita Nyong'o (fresca di Oscar con "12 anni schiavo") e con Adam Driver, per il ruolo di villan.