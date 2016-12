"Robin Williams aveva il Parkinson" La rivelazione della moglie Susan

15:59 - Robin Williams era affetto da un principio del morbo di Parkinson. Lo rivela la moglie Susan, in una dichiarazione diffusa dai media Usa. "La sobrietà di Robin era intatta e lui era coraggioso mentre lottava contro la depressione, l'ansia e anche i primi sintomi del Parkinson, di cui - sottolinea - non era ancora pronto a parlare pubblicamente".

La notizia è subito rimbalzata sui siti internet e sui principali media americani, mentre il mondo del cinema, e non solo, continua a rendere omaggio all'attore che si è impiccato nella sua abitazione di Tiburon, in California. "Robin - si legge nella dichiarazione della moglie - ha trascorso la maggior parte della sua vita ad aiutare gli altri. Sia quando stava sul palco, in tv o al cinema, sia all'estero con le truppe o a confortare un bambino malato. Voleva che ridessimo e che avessimo meno paura".



"Lottava contro la depressione" - "Da quando se n'è andato - continua Susan - tutti coloro che hanno amato Robin hanno trovato un po' di conforto nella straordinaria dimostrazione di affetto e ammirazione che avevano per lui milioni di persone la cui vita ha toccato. La sua più grande eredità, oltre ai suoi tre figli, è la gioia e la felicità che ha dato agli altri, particolarmente a coloro che combattevano battaglie personali. La sobrietà di Robin era intatta e lui era coraggioso mentre lottava contro la depressione, l'ansia e anche i primi sintomi del Parkinson, di cui non era ancora pronto a parlare pubblicamente".



"E' nostra speranza - conclude la nota - che alla luce della morte di Robin, altri possano trovare la forza di cercare la cura e il sostegno di cui hanno bisogno per qualunque battaglia stiano affrontando in modo che possano avere meno paura".



Sepolto a San Francisco - Intanto emergono dettagli sulla cerimonia funebre che, secondo quanto riferisce la stampa americana, si terranno in forma "strettamente privata". L'attore sarà sepolto a San Francisco. Pare inoltre che i figli di Williams siano già in volo per recarsi in California. Oltre alle esequie, sarebbe in programma anche una serata di beneficenza, con una commedia, al Throckmorton Theatre a Mill Valley, California, nelle prossime settimane. All'attore sarà reso omaggio anche durante la cerimonia degli Emmy prevista il 25 agosto, mentre mercoledì sera Broadway ha abbassato le luci per un minuto davanti a tantissimi fan raccolti in silenzio.



Mentre debuttano online le prime immagini di uno degli ultimi film dell'attore, la commedia Merry Friggin' Christmas in uscita negli Usa il 7 novembre, in cui Williams è un papà sui generis a capo di una famiglia decisamente originale, Twitter valuta un rafforzamento delle norme contro gli abusi, dopo l'addio al social network da parte di Zelda Williams, figlia di Robin, come reazione ai messaggi offensivi ricevuti.