"Ritual", la psicomagia di Alejandro Jodorowsky diventa un film

10:22 - E' nella sale italiane "Ritual - Una storia psicomagica", film liberamente tratto dal libro di culto "La danza della realtà", di Alejandro Jodorowsky. Si tratta dell'opera prima dei registi Giulia Brazzale e Luca Immesi, alla quale partecipa lo stesso scrittore cileno. Altri protagonisti sono Ivan Franek, Désirée Giorgetti, Anna Bonasso, Cosimo Cinieri e Patrizia Laquidara.

La storia è quella della giovane e fragile Lia (Désirée Giorgetti) che si trova coinvolta in un rapporto masochista con Viktor (Ivan Franek), un sadico e narcisista uomo d'affari. Il loro equilibrio malato viene rotto quando Lia rimane incinta: l'uomo le impone di abortire e la donna va in pezzi. Gravemente depressa, dopo un tentato suicidio, Lia decide di lasciare Viktor e recarsi da una zia guaritrice, in uno sperduto paesino veneto. La zia Agata (Anna Bonasso) è la guaritrice del villaggio, da sempre appassionata di psicomagia e medicina alternativa. Ha imparato a usare questi metodi di cura dal defunto marito cileno Fernando (Alejandro Jodorowsky), che ancora le appare in sogno per consigliarla. Agata tenta di curare Lia con un atto psicomagico jodorowskiano, ma qualcosa va storto...



Costruito con la struttura del thriller psicologico di matrice Polanskiana, "Ritual" è un film che Jodorowsky ha definito "terapeutico", che affronta attraverso la storia di Lia una situazione universale: quella di una donna irrisolta che, proprio a causa del suo disagio, si lega a un uomo problematico che non la può e non la sa amare.