13:25 - Enrico Vanzina, che con il fratello Carlo ha raccontato l'Italia in film cult come Vacanze di Natale e Sapore di mare, in occasione di un’intervista rilasciata a ilgiornaleOFF.it, riflette con grande lucidità e tagliente ironia sulla nostra società: "In vacanza gli italiani raccontano un sacco di balle: chi è sposato dice che è single, quello che è povero dice che è ricco...". La stoccata finale è per gli intellettuali di oggi: "Radical chic, pavidi e servi", proprio come sulla terrazza de "La Grande Bellezza di Sorrentino".

