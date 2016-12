"Queen Forever", arriva l'album con l'atteso duetto Freddie Mercury-Michael Jackson

12:48 - L'11 novembre per i fan di Freddie Mercury e dei "Queen" sarà una data indimenticabile. Con tre brani inediti del cantante, tra cui l'atteso duetto con Michael Jackson "There must be more to life than this", esce infatti il nuovo album "Queen Forever" per Universal Music Group. Gli altri brani "sconosciuti" sono "Let me in your heart again" dalle recording sessions di "The Works" del 1984 e una nuova versione di "Love kills".