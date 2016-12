"Planes 2 - Missione Antincendio", Dusty e amici prendono il volo

08:48 - Il 28 agosto esce nelle sale italiane "Planes 2 - Missione Antincendio", il secondo capitolo della saga d'animazione Disney. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, in cui gli aeroplanini protagonisti seguono in tv le avventure dei loro beniamini: gli elicotteri-poliziotti Chops (parodia del famoso telefilm "Chips"). La coppia di agenti è formata dal coraggioso Blazin' Blade Ranger e dall'affascinante Nick Loopin' Lopez.

In "Planes 2 - Missione antincendio" Dusty scopre che il suo motore è danneggiato e che potrebbe non essere più in grado di gareggiare. L'aeroplanino decide quindi di abbandonare il mondo delle corse, per dedicarsi al soccorso aereo antincendio.



Si unisce così ad uno stravagante equipaggio di aerei antincendio, la cui missione è proteggere il Parco Nazionale di Piston Peak da un furioso incendio. A capo della squadra c'è il veterano Blade Ranger, un elicottero antincendio, aiutato nell'impresa da Super Scooper Dipper, l'elicottero da trasporto pesante Vento di Tuono, dall'ex aereo da trasporto militare Cabbie e da un vivace gruppo di coraggiosi fuoristrada conosciuti come I Saltatori. Insieme, l'impavida squadra combatterà un enorme incendio e Dusty scoprirà cosa serve per diventare un vero eroe.

"Questo film parla delle seconde possibilità - spiega il regista Bobs Gannaway - Ogni personaggio del film è stato qualcos'altro prima di svolgere il compito attuale: Dusty è un aereo agricolo che diventa un aereo da competizione che però non può più gareggiare. Quando abbiamo saputo che storicamente le prime squadre d'attacco aereo erano aerei agricoli, abbiamo capito qual era la direzione da seguire per quanto riguarda la storia".



"Penso che tutti, nella vita, abbiano sperimentato una perdita. Come la fine di un'epoca, un amore perduto o una carriera fallita - gli fa eco il produttore Ferrell Barron - Tutti a un certo punto devono ritrovare la rotta. Dusty non può tornare a essere un aereo agricolo, ormai è una cosa che appartiene al passato. Deve andare avanti".