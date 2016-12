11 luglio 2014 "Mondovisione" di Ligabue è sei volte platino Il cantautore ancora in top ten della classifica a sette mesi dall'uscita e ora riparte in tour Tweet google 0 Invia ad un amico

09:34 - "Mondovisione", il decimo album di inediti di Ligabue ancora nella top ten della classificaa sette mesi dall'uscita, mette a segno ben sei certificazioni "platino" oltre ad aver conquistato il titolo di disco più venduto del 2013. Il disco arriva anche su Spotify in una versione speciale con un bonus track: "Il muro del suono (acoustic trio version)". Torna il "Mondovisione Tour - Stadi 2014" al via il 12 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

E poi ancora il 16 luglio all'Artemio Franchi di Firenze, il 19 luglio all'Adriatico di Pescara, il 23 luglio all'Arechi di Salerno. Altre quattro tappe a settembre: il 6 settembre allo Stadio Nereo Rocco di Trieste; il 9 settembre allo Stadio Olimpico di Torino; il 13 settembre allo Stadio Dall'Ara di Bologna; il 20 settembre all'Arena Della Vittoria di Bari.



"Mondovisione ha raggiunto vette di successo stratosferiche ­ afferma Marco Alboni, Chairman & Ceo di Warner Music Italy –, risultato ottenuto preservando l’unità artistica e commerciale dell’album, fatto di grande valore. In linea con questa filosofia, Mondovisione debutta ora su Spotify non come semplice aggiunta alle playlist ma in maniera innovativa regalando al pubblico una versione esclusiva de Il Muro Del Suono".