"Mind Juggler", l'illusionista con il potere di leggere nella mente

12:03 - Due anni fa aveva stupito e divertito la platea del Teatro Nazionale di Milano leggendo nella mente di perfetti sconosciuti, ora Francesco Tesei torna per incantarci con un nuovo spettacolo e condurci così in un altro viaggio magico nei meandri oscuri della mente. Il mentalista italiano, dopo il successo del 2012, ribattezza il 28 gennaio alle 21, e sempre al Teatro Nazionale, il suo "Mind Jaggler".

Tgcom24 allora gli aveva chiesto i trucchi per leggere il pensiero e aveva scoperto che alla fine il confine tra realtà e illusione è molto labile. Tesei è un esperto conoscitore delle comunicazione e dei segnali che il nostro corpo dà anche quando vogliamo dire altro. Nello spettacolo, come ci aveva assicurato, "non c'è nulla di paranormale" bensì il frutto di anni di studio congiunti all'amore per l'inconscio, per il gioco e per il grande Jodorowsky. L'esibizione artistica coinvolgerà il pubblico, stupendolo, ma non solo, anche cambiandolo: una volta usciti dal teatro non si sarà più gli stessi.



E’ possibile acquistare i biglietti dello spettacolo direttamente al botteghino del Teatro Nazionale (Piazza Piemonte 12, Milano dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19 tel. 02 00640888). L’acquisto può essere effettuato anche chiamando l’848 44 88 00 e sul sito o nei punti vendita Ticketone. Lo spettacolo al Teatro Nazionale è inserito nel tour della stagione 2014 distribuito da Marangoni Spettacolo, che toccherà diverse città: il 15 marzo, Firenze, al Teatro Puccini; il 10 aprile, Torino, al Teatro Colosseo; il 15 aprile, Napoli, al Teatro Bellini