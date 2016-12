27 maggio 2014 "Maleficent", quante star a Milano! Il film Disney con la protagonista Angelina Jolie arriva nelle sale il 28 maggio: tanti vip alla prima italiana al teatro Vetra Tweet google 0 Invia ad un amico

11:15 - Dal 28 maggio nelle sale italiane arriva "Maleficent", l’attesissimo film diretto da Robert Stromberg e interpretato dal premio Oscar Angelina Jolie nel ruolo di Malefica. Un black carpet stregato e ricco di sorprese ha accolto le celebrities che hanno preso parte all'anteprima nazionale del film Disney al Teatro Vetra di Milano.

Cristina Chiabotto, Anna Dello Russo, Guido Bagatta, Anna Safroncik, Giusy Ferreri, Chiara Ferragni, Alvin e Syria sono solo alcuni dei volti noti dello spettacolo che, accompagnati dalla seducente voce di Luca Ward, si sono lasciati avvolgere dall’atmosfera gothic glamour ispirata a Maleficent.



Il film racconta la storia inedita della leggendaria strega del classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco ed esplora la vicenda del tradimento da lei subito, che le ha indurito il cuore. Assetata di vendetta e nel disperato desiderio di proteggere le terre su cui domina, Malefica lancia una crudele e irrevocabile maledizione su Aurora, la figlia neonata del re. Aurora cresce nel conflitto fra l’amato regno del bosco e il regno umano di cui è legittima erede. Malefica si rende conto che la fanciulla potrebbe portare la pace nel territorio e si vede costretta a commettere azioni radicali, che cambieranno per sempre il volto di entrambi questi mondi.



Daniel Frigo, presidente e amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha dichiarato: "Il mondo del cinema è solito intrecciarsi con il mondo del fashion specie in produzioni tipicamente fantasy come Maleficent, un film che porta alla ribalta una delle villain più affascinanti dell’universo disneyano e che solo la bellezza misteriosa della bravissima Angelina Jolie poteva riflettere con tanta seduzione".