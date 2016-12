"Madame Butterfly's Son", l'Imperfect Dancers Company danza Puccini

10:28 - “Con onor muore chi non può serbar vita con onore”, reca inciso il pugnale con cui Madame Butterfly si regalerà l'unica libertà che, in quanto geisha, le è concessa: quella della morte. Ed è da questo straziante epilogo, con cui si conclude il terzo atto dell'opera pucciniana, che parte "Madame Butterfly's son", che la compagnia di danza contemporanea Imperfct Dancers Company di Walter Matteini e Ina Broeckx porta al Teatro Manzoni dal 17 al 19 febbraio.

Cio Cio San, ovvero Madame Butterfly, si uccide tradita e delusa da Pinkerton, l'ufficiale americano con cui ha avuto un bambino e che, tornato dall'America con una nuova moglie, dopo averla ripudiata, pretende da lei adesso proprio quel bambino nato dalla loro unione. Su questo figlio sottratto alla cultura e alle tradizioni orientali e trapiantato in America, si concentra la trama del balletto della talentuosa Imperfect Dancers Company, compagnia nata nel 2009, attualmente residente presso il teatro Verdi di Pisa.



Un seguito ipotetico alla storia di Butterfly che si pone tanti interrogativi: come avrà vissuto quel bambino in una terra e con persone così diverse da quelle da lui conosciute, cosa gli è rimasto della figura materna e dei ricordi a lei legati...?



Parte importante della coreografia è il racconto, da parte della fedele Suzuki, ancella di Cio Cio San, degli avvenimenti, che ricostruiscono un passato di amore ma anche di dolore e di morte. Tornato a Nagasaki, una volta diventato grande, quel bambino ripercorrerà una strada a ritroso per ricomporre un mosaico a cui mancano troppi pezzi e del quale vuole comprendere una volta per tutte il disegno.



Il balletto, che ha debuttato a Pisa nell'aprile dell'anno scorso, è un lavoro del talentuoso coreografo Walter Matteini per la sua Imperfect Dancers Company, compagnia italiana di danza contemporanea affermatasi anche a livello internazionale.



AL TEATRO MANZONI DAL 17 AL 19 FEBBRAIO 2014 ORARI: lun-mer ore 20,45