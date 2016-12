2 aprile 2014 "Le ragazze del porno", undici registe per un cinema hard in versione femminile Chi l'ha detto che la pornografia è una cosa per soli uomini? Il gruppo di artiste lancia un progetto di dieci corti erotico/pornografici dal taglio inusuale. E per finanziarsi si affidano al crowdfunding Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - La pornografia? Non è un affare per soli uomini. Lo affermano a gran voce Le ragazze del porno, un gruppo di registe che, dopo essersi formato nel 2012, ha deciso di lavorare a una serie di film pornoerotici. Il progetto messo in cantiere ora si intitola "My Sex", composto da dieci corti, le cui riprese inizieranno a luglio 2014: per realizzarlo le ragazze hanno lanciato un crowdfunding in modo da finanziarsi in maniera indipendente.

Alla raccolta fondi tramite Indiegogo, e che durerà due mesi, si affianca anche la vendita delle opere della mostra "Art for Porn", nello studio romano di Marco Delogu, inaugurata nei giorni scorsi.



"Le ragazze del porno" sono Mara Chiaretti, Erica Z. Galli e Martina Ruggeri per Industria Indipendente, Tiziana Lo Porto (che è l'ideatrice del progetto), Anna Negri, Regina Orioli, Titta Cosetta Raccagni, Lidia Ravviso, Emanuela Rossi, Slavina, Monica Stambrini e Roberta Torre. Hanno tutte tra i 25 e i 70 anni e avorano professionalmente nel cinema e nella televisione, ma anche nel teatro e nella video arte.



Questi i dieci corti che sono stati progettati: "Educazione sentimentale di Hot Rabbit" scritto e diretto da Mara Chiaretti, "Seratina" scritto e diretto da Anna Negri, "Mano di velluto" scritto e diretto da Regina Orioli, "I sogni muoiono all'alba" scritto e diretto da Titta Cosetta Raccagni, "Harem" scritto da Melissa Panarello e diretto da Lidia Ravviso, "Il sesso degli angeli" scritto e diretto da Emanuela Rossi, "Gang Banging" scritto e diretto da Slavina, "Queen Kong" scritto e diretto da Monica Stambrini, "Alicia in the supermarket" scritto e diretto da Roberta Torre. La realizzazione avverrà in più tappe. Con i soldi raccolti con la campagna appena lanciata, i primi a essere messi in cantiere saranno "Seratina", "Mano di velluto" e "Queen Kong", che saranno realizzati a luglio.