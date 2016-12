"Le quattro stagioni", lo Spellbound Ballet fa sbocciare la musica di Vivaldi

12:25 - Dal 5 al 7 maggio, al teatro Manzoni di Milano, va in scena "Le quattro stagioni", una produzione dello Spellbound Contemporary Ballet con la quale si chiede la rassegna "Il Movimento". Sulle musiche di Vivaldi e quelle originali scritte da Luca Salvatori, che si intrecciano in un sovrapporsi di stili, le coreografie di Mauro Astolfi vedono nove ballerini muoversi come un corpo unico.

In questo caso a "costruire" le stagioni e il loro susseguirsi sono solo musica e corpi, con un unico elemento scenografico rappresentato da una grande casa bianca, stilizzata, un cubo con una finestra, da cui continuamente appaiono e spariscono i danzatori.



Sono le coreografie di Astolfi a creare una trama di movimenti sincronici piuttosto che sfasati, che si trasformano in metafora del cilco delle stagioni, in una commistione di generi che testimonia il rapporto esistente tra l'uomo e il mondo che lo circonda.



Una chiusura d'eccezione per l'inedita rassegna del teatro milanese che, al suo primo anno, ha raccolto consensi di pubblico e critica con spettacoli vari ma giocati sempre sulla grande qualità e sull'internazionalità del linguaggio.



PER INFORMAZIONI

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it