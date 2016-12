"Le faremo sapere" svela il mondo dello spettacolo tra sacrifici e lotte

15:40 - E' stato presentato a Venezia 71 allo Spazio Luce Cinecittà dell'Excelsior all'interno del Premio Critica Sociale Sorriso Diverso Venezia 2014, condotto da Christian Floris, "Le faremo sapere" il primo docufilm sul dietro le quinte dello spettacolo prodotto da Nicola Liguori, l'ex ballerino di "Amici" e coreografo Francesco De Simone, con la supervisione alla regia di Annamaria Liguori. Presenti anche la ballerina Romina Carancini e l'attore e testimonial di "Le faremo sapere" Jose Dammert.

“Le faremo sapere” svela un mondo fatto di ansie, paure, dedizione artistica, competitività fisica ed emozionale. Un mondo alimentato soprattutto da tutte quelle aspettative di vita che un giovane che varca le soglie di un'audizione inconsciamente porta con sé. Il tutto raccontato attraverso la spontaneità, quella lontana dal macrocosmo dei reality che conosciamo: qui non ci sono filtri, non ci sono autori né canovacci da seguire.



L'idea nasce dalla volontà di due giovani del mondo dello spettacolo, dal ballerino e coreografo Francesco De Simone e dal giornalista Nicola Liguori, di svelare al mondo il dietro le quinte dello spettacolo, rendendo tutto ciò più codificabile e fruibile dal pubblico attraverso una serie di puntate televisive in formato reality. L'intento è duplice, da una parte si vuole mettere in risalto la parte didattica dell'audizione e dall'altra l'emotività dei giovani e la loro voglia di farcela nonostante il mercato dell'entertainment culturale oggi viva un momento tutt'altro che prospero.



I protagonisti sono i giovani ballerini Etienne Pezzuto, Michele Mastroianni, Marika Bengala, Giuseppe Ciccone, Eleonora Puglia e Massimo Arduini.