"La voce del silenzio", Mina e la danza insieme tra tradimenti e passioni

10:52 - Mettete insieme la danza contemporanea e le più belle canzoni di Paolo Limiti scritte anche per Mina. "La voce del silenzio - The Show" è la nuova autoproduzione della compagnia Montaggio Parallelo di Anna Rita Larghi. "Il nostro spettacolo vive grazie al crowdfunding, ossia il finanziamento privato dei cittadini", spiega la regista e coreografa che presenta il trailer diretto da Ivan D'Antonio a Tgcom24.

Come nasce "La voce del silenzio"?

Paolo Limiti si è innamorato dello spettacolo precedente The House, costruito come fosse un film. Così abbiamo pensato di mettere in scena 'La voce del silenzio' con cento canzoni tra le più conosciute scritte da Paolo, di queste ne abbiamo scelte 18.



Qual è la trama?

E' la storia di dieci personaggi che si intrecciano in un vorticoso intreccio di passioni e tradimenti. La peculiarità risiede nel fatto che le canzoni fanno da accompagnamento alla vicenda.



Perché avete deciso di affidarvi al crowdfunding?

L'autoproduzione comporta un grande impegno personale e anche economico. Pensate che per questo spettacolo ci vogliono circa 25mila euro tra costumi, viaggi, scenografia e diritti di colonna sonora. Il crowdfunding. è un finanziamento dal basso che consente a chi ci verrà a vedere nelle speciali date ma anche tramite il Web di aiutarci a realizzare questo progetto artistico.



Un metodo scacciacrisi?

Esattamente. Ormai per il periodo che stiamo vivendo non c'è più la possibilità di contare su un mecenate. Dobbiamo rimboccarci le maniche contando sugli aiuti privati anche delle persone che credono e amano l'arte.



Sono quattro le presentazioni per i donatori e gli operatori del settore, dopo la prima del 24 febbraio ci sono: domenica 2 marzo ore 12, lunedì 3 marzo ore 21.30, domenica 9 marzo alle 21 presso "The alternative location" in via Boncompagni 57, Milano (MM3 Porto di Mare). Posti limitati solo per 65 persone. Per tutte le info www.facebook.com/lavocedelsilenzio.theshow