"L'estate sta finendo" per Nathalie Rapti Gomez

08:26 - Esce nelle sale “L'estate sta finendo”, il noir balneare di Stefano Tummolini. Nata in Colombia, ma cresciuta a Palermo, 29 anni, Nathalie Rapti Gomez racconta a Tgcom24 il suo personaggio Giulia, uno dei giovani protagonisti della pellicola. “Mi piace pensare ad un cavallo di Roma con i para-occhi che traina una carozza in mezzo alla confusione del traffico. Nonostante la confusione continua a trottare come se niente fosse...” racconta.

La bella attrice, che nel 2008 ha vinto il Globo d'Oro come miglior attrice esordiente, continua a descrivere la sua Giulia: “Ha paura di essere coinvolta e stravolta dalle situazioni e le relazioni e quindi non si ferma continua a voler dare l'impressione che vada tutto bene”. Il film racconta di un weekend al mare nella casa di uno studente universitario ricco e viziato, che invita un po' di amici come lui. Tra un'immersione e un pomeriggio al mare, scoppia la tragedia e i ragazzi si troveranno a prendere decisioni importanti.

“Non mi piace generalizzare, ma se proprio dovessi credo che i giovani d'oggi sono più cinici di quello che erano una volta” spiega la Gomez.



Nel film mancano “gli adulti” che possano responsabilizzare i 25enni... “Forse proprio per sottolineare l'effetto che può avere l'assenza di un genitore nella vita dei propri figli” spiega Nathalie, che aggiunge: “Penso che il finale del film trasmetta proprio il disaggio che avvertono i personaggi. Trovo molto interessante il fatto che ogni personaggio rimanga irrisolto”.