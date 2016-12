1 gennaio 2014 "Iron Man 3", nessuno come lui in un box office dominato dai supereroi Il film con Robert Downey Jr è quello che ha incassato più di tutti nel 2013, superando il miliardo di dollari. Nella top ten solo film di azione e di animazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:56 - Il 2013 si va a chiudere ed è tempo di bilanci. Nel vero senso della parola. Facendo i conti degli incassi al box office il film evento dell'anno è stato senza dubbio "Iron Man 3", che ha raccolto 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Dietro, staccato a quota 918 milioni, c'è "Cattivissimo Me 2". In generale la top ten è dominata da film d'azione, di supereroi e di animazione.

Per trovare infatti un film che esuli da queste tre categorie bisogna scorrere fino al 18.mo posto, dove si trova "I maghi del crimine", thriller con Mark Ruffalo, o addirittura il 20.mo, con "Il Grande Gatsby" di Leonardo Di Caprio. Per il resto invece la gente ha scelto in massa combattimenti, luoghi incantati, paesaggi fantasy e storie mozzafiato.



A completare il podio c'è il sesto episodio di "Fast & Furious" (788 milioni di dollari), anche se, dopo la morte di Paul Walker, c'è da scommettere che il settimo, in uscita nel 2014, avrà risonanza ancora maggiore. Quarta e e quinta piazza rispettivamente per "Hunger Games: La ragazza di fuoco" (771 milioni) e "Monsters University" (743 milioni).



Seguono l'ennesima incarnazione di Superman in "Man Of Steel" (662 milioni), la fantascienza di "Gravity", con George Clooney e Sandra Bullock (652 milioni) e "Thor: The Dark World" (627 milioni). A chiudere la top ten ecco un altro film di animazione, con la famiglia preistorica dei "Croods" (587 milioni) e la guerra mondiale con gli zombie di Brad Pitt in "World War Z" (540 milioni).