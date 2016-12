"Interstellar", un viaggio nello spazio alla ricerca della salvezza della terra

13:56 - Un viaggio nello spazio alla ricerca della soluzione per salvare la terra. E' la vicenda narrata da Christopher Nolan nel nuovo film "Interstellar", in uscita a novembre. Dopo la trilogia di Batman il regista inglese guarda alla fantascienza con un cast stellare. E' stato diffuso il primo Comic Con trailer in italiano.

Matthew McCounaghey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn, Michael Caine, Matta Damon e John Lihtgow sono solo alcuni dei nomi che compongono questo cast davvero eccezionale. La storia è quella di un prossimo futuro nel quale la terra sarà sconvolta da eventi climatici che ne hanno devastato l'agricoltura. Unico prodotto sopravvissuto è il granoturco e così un gruppo di scienziati prova a sfruttare un "wormhole" per effettuare un viaggio spaziale alla ricerca di luoghi dove poter continuare la vita.



Inizialmente sembrava che il film, messo in cantiere nel 2006, dovesse essere diretto da Steven Spielberg, ma poi la palla è passata nelle mani di Nolan. Il film è stato girato in larga parte nello spettacolare formato IMAX.