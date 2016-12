"Il re leone", il cast del musical in un concerto ad alta quota

11:30 - I passeggeri dell'aereo per Sydney si sono trovati un fuori programma musicale davvero speciale. Sul volo c'era infatti anche il cast della versione australiana de "Il re leone", che ha improvvisato una versione corale di "The Circle of Life", il brano simbolo del musical. E così il viaggio si è trasformato in una specie di concerto ad alta quota.