"Il mago di Oz", la porno parodia è da Oscar

15:35 - Le treccine legate da nastri somigliano a quelle di Dorothy ma, in "Not the Wizard of Oz, La parodia XXX", l'attrice hard Maddy O'Reilly solleva la gonnellina a quadretti piuttosto spesso. La parodia in chiave erotica del noto film "Il mago di Oz" promette di fare incetta di premi alla serata degli Oscar del porno del 18 gennaio. Sesso estremo e cast stellare gli hanno fatto guadagnare trenta nomination.

Il film è candidato a trenta AVN e XBIZ Award fra cui miglior parodia, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista e miglior regista.



La pellicola sarà presto distribuita anche in Italia. Il contrasto tra l'ingenuità dell'originale e l'audacia della parodia sono la sua sua chiave vincente. Ambientazione colorata e infantile ma scene decisamente vietate ai minori gli hanno fatto guadagnare il plauso della critica specializzata.