6 marzo 2014 "Hotel Paradiso", tra le montagne il divertente noir di Familie Flöz La compagnia tedesca arriva al Manzoni di Milano, dal 13 al 16 marzo, con uno spettacolo tra umorismo, sentimento e melanconia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:06 - Per la rassegna "Il movimento", va in scena al teatro Manzoni di Milano, dal 13 al 16 marzo, "Hotel paradiso", un giallo sulle Alpi pieno di umorismo, sentimenti travolgenti e un tocco di melanconia realizzato dalla compagnia di Familie Flöz. Uno spettacolo travolgente nel quale gli attori interpretano i personaggi nascosti da maschere e che viene realizzato con mezzi "antelinguistici", dove il conflitto fisico è l'origine delle azioni drammatiche.

Una Familie Flöz in una inedita versione noir dunque. Con una vicenda che si snoda nel piccolo albergo di montagna Hotel Paradiso, gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia. Ma si intravedono nubi all‘orizzonte. Il figlio sogna il vero amore mentre combatte una dura battaglia con la sorella per mantenere il controllo sulla gestione dell‘albergo. La donna del piano ha un problema di cleptomania e il cuoco ha una passione, quella di macellare, non solo animali... Quando il primo cadavere affiora, tutto l‘albergo scivola in un vortice di strani avvenimenti...



La Familie Flöz è nata nel 1994 da un’idea di Hajo Schüler e Markus Michalowski che, insieme a un piccolo gruppo di studenti di recitazione e mimo della Folkwang-Hochschule di Essen, si lanciarono nella sperimentazione con alcune maschere da loro realizzate. Dal 1998, con il secondo spettacolo messo in scena, il gruppo rinuncia all’uso della lingua e si nutre esclusivamente di performance visive, maschere, suoni e musica. Tutti gli spettacoli del gruppo sono il risultato di sforzi creativi collettivi, dove gli attori sono al tempo stesso gli autori dei personaggi e delle situazioni.



Come i testi scritti, le maschere non hanno solo una forma, ma anche un contenuto. Il processo di sviluppo di una maschera, che passa per la recitazione e culmina nel raggiungimento di una sua simbiosi con l’attore è decisivo per il risultato finale. In un certo senso l’attore mascherato scrive la scena con il corpo, nell’aria.



In occasione delle recite gli artisti della compagnia incontreranno gli spettatori nel foyer del teatro prima dell'inizio dello spettacolo, dalle 19.45 alle 20.15.



PER INFORMAZIONI

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it