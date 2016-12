18 marzo 2014 "Frozen", 21 star dei cartoon da Topolino a La Sirenetta cantano "Let It Go" Lo studente universitario Brian Hull imita le voci e il video è un successo sul Web Tweet google 0 Invia ad un amico

11:09 - Brian Hull, 22enne studente universitario texano della Dallas Baptist University, per scherzo ha registrato un video in sala di incisione mentre impersona 21 personaggi dei cartoon Disney che cantano "Let It Go" della pluripremiata colonna sonora "Frozen". Il premio in palio era una scheda regalo da 100 dollari. Ma Brian non poteva mai immaginare che sarebbe diventato una star del Web con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

"Inizialmente ho condiviso questo video sul mio Facebook - ha confessato Brian - per avere un giudizio spassionato dei miei amici. Visto che a loro è piaciuto poi ho deciso di condividerlo sul Web e giorno dopo giorno le visualizzazioni, con mia sorpresa, sono cresciute in maniera esponenziale".