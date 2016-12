7 marzo 2014 "Eros Porto 2014", in Portogallo weekend con le stelle dell'hard... italiano E' aperta fino al 9 marzo una delle fiere dell'eros più importanti d'Europa. E anche questa volta la rappresentanza italiana è molto nutrita Tweet google 0 Invia ad un amico

15:19 - Weekend all'insegna dell'hard in Portogallo con "Eros Porto 2014", settima edizione della kermesse erotica di Porto, pronta ad accogliere i visitatori fino al 9 marzo. Molto nutrito il gruppo di pornostar e sexy star internazionali, tra le quali ci saranno anche molte esponenti italiane, come Melany Moore e Pamela Lolli.

Proprio allo stand della Moore, che guida la rappresentanza tricolore all'interno della sexy fiera, sarà presente quella che è stata definita, insieme a Erika Fontes, l'ospite d'onore della manifestazione, Patrizia D'Addario, che ha suscita vasta eco sui media portoghesi.



Con più di 80 artisti, una enorme area per i live show, ben undici palchi, e apposite aree dedicate al mondo gay, ai lap dance e all'universo del BDSM, l'Eros Porto 2014, che sarà monitorato in presa diretta da Hard Celebrity, si candida a essere una delle fiere meglio organizzate e più riuscite quest'anno in Europa.