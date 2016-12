"Dirty Dancing", i balli proibiti sbarcano a Milano

18:35 - Baby e Johnny gli indimenticati protagonisti di "Dirty Dancing", tratto dall'omonimo film del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, rivivono ma in versione musical. Dopo dieci anni di successi nei teatri di tutto il mondo l'adattamento della favola hollywoodiana sbarca al Teatro Nazionale dal 9 ottobre fino al 28 dicembre. I due ruoli principali saranno interpretati da Sara Santostasi e Gabrio Gentilini. Già venduti 40mila biglietti.

Un musical di successo ma anche atipico, dove le canzoni non sostituiscono i dialoghi ma sono parte di una colonna sonora espansa: solo tre infatti i brani tradotti in italiano (fra cui le celebri "This Land Is Your Land" e "We Shall Overcome'), per il resto sarà una parata eseguita dal vivo di successi dei primi Anni 60 accanto alle hit del film, "Hungry Eyes" e la più attesa "(I've Had) The Time of My Life".



E poi c'è la danza, vero motore della storia: esprimendosi sempre in un corretto italiano, imparato durante alcune vacanze giovanili, Eleanor Bergstein (autrice del film e del musical) ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione a Milano il suo amore per la danza nato proprio nelle Catskill Mountains dove "Dirty Dancing" è ambientato: "Dentro ognuno di noi si nasconde un ballerino, questa è la storia di Baby".



INFORMAZIONI: Prezzi da 76 a 21 euro. Barclays Teatro Nazionale: Via Giordano Rota 1 20149 Milano - ex Piazza Piemonte 12. Biglietteria: orario 14-19 da martedì a domenica Tel. 02 00640888 www.dirtydancingmilano.it