"Cats", il musical dei record a Milano

15:44 - "Cats" è il musical dei record che da 21 anni è in scena a Londra, da 18 a New York, aggiudicandosi due Oliver Awards, diversi Tony Award e il Grammy, torna in Italia nella sua versione originale inglese. Appuntamento dal 26 al 30 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano con l'orchestra che suona dal vivo. Nel cast c'è anche un italiano: Filippo Strocchi.

La trama dello show è basata sul libro di Thomas Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i protagonisti mentre la splendida e pluripremiata colonna sonora è composta da Andrew Lloyd Webber. "Memory", il brano più celebre dello spettacolo, è stato interpretato da centinaia di artisti tra cui Barbra Streisand ed Elaine Paige.