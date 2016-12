"Arancia Meccanica", Malcolm McDowell dopo 40 anni torna tra i drughi

13:31 - A più di 40 anni di distanza dall'uscita in sala di "Arancia meccanica", pellicola che lo rese famoso in tutto il mondo, Malcom McDowell è tornato sulla scena del delitto con i suoi drughi. A margine della proiezione del capolavoro di Stanley Kubrick a Glendale, in California, l'attore ha infatti posato con alcuni ragazzi vestiti con la divisa-cult del film: camicia e pantaloni bianchi, bombetta nera e bastone.