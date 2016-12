"Aperitivo in concerto" chiude la stagione con i Jazz Passengers

12:06 - Si chiude domenica 2 marzo la stagione di "Aperitivo in concerto", per il terzo anno consecutivo caratterizzata da "tutto esaurito" a ogni evento. Per l'ultimo appuntamento, sul palco del Teatro Manzoni, alle 11, salirà uno dei più acclamati e intelligenti gruppi musicali sulle scene internazionali, The Jazz Passengers, che torna a Milano dopo ben 22 anni.

The Jazz Passengers è guidato dai due leader che lo hanno fondato nel 1987: il sassofonista Roy Nathanson (eccellente musicista, scrittore, poeta, nonché attore con Jim Jarmusch, Elaine May e Chantal Akerman) e il trombonista Curtis Fowlkes (già componente dei leggendari Lounge Lizards di John Lurie, collaboratore di Marc Ribot, John Zorn, Henry Threadgill, Charlie Haden, Cibo Matto ed anche attore con Robert Altman per il film Jazz’34 che il regista realizzò nel 1996 durante le riprese di Kansas City, ricostruendo l’atmosfera delle session musicali nei Jazz Club della città negli anni 30).



Del gruppo fanno parte fanno parte altri virtuosi: il violinista Sam Bardfeld, che ha collaborato, fra i tanti, con Bruce Springsteen, Dave Brubeck, John Zorn, Calexico, Lou Reed e John Cale; il vibrafonista Bill Ware, componente di Groove Collective e Steely Dan; il contrabbassista Brad Jones, a lungo a fianco di artisti come Ornette Coleman, Elvis Costello, Elvin Jones, David Byrne, Muhal Richard Abrams, Sheryl Crow, Deborah Harry, Dave Douglas, Vernon Reid, John Zorn, Don Byron, Marc Ribot; il batterista EJ Rodriguez, eccellente percussionista con Lounge Lizards, Brooklyn Funk Essentials, Marc Ribot y los Cubanos Postizos, nonché attore sotto la guida di Jim Jarmusch e Claire Denis.



The Jazz Passengers è imbevuto di commistioni fra linguaggi diversi, acuto senso della teatralità e dell’ironia, grande conoscenza di tutta la tradizione musicale americana, trascinante spettacolarità. Il complesso, non casualmente, è stato definito “un gruppo hard bop come lo avrebbe sognato Frank Zappa” ed ha collaborato anche con star diverse come Deborah Harry, Elvis Costello, Tom Waits, in divertito e divertente bilico fra swing e avanguardia, fra bop e tradizioni popolari, fra surreale entertainment e sofisticatissima qualità musicale. Una grande, sorprendente e coinvolgente chiusura.



UNA STAGIONE DI SUCCESSI - Per il terzo anno "Aperitivo in concerto", sotto la direzione artistica di Gianni Morelenbaum Gualberto, ha fatto segnare "tutti esauriti". Undici concerti nel calendario, undici sold out, con un’affluenza di pubblico che, con 890 presenze fisse ad evento, ha sempre di gran lunga superato la capienza effettiva del Teatro Manzoni di 838 posti. E nonostante i posti aggiuntivi messi a disposizione, in alcune date non tutte le persone in coda hanno potuto trovare posto.



