"Amici", Ruben: "La bellezza in tv e nella musica? Non basta"

10:01 - Ruben, uno dei protagonisti di "Amici 12", pubblica il primo album omonimo e presenta a Tgcom24 il video "Neve che scioglie il sale". Un brano a cui tiene molto: "E' un invito ad andare al di là degli stereotipi della bellezza assoluta". Nel disco - contiene 6 inediti, la cover "When a man loves a woman" - c'è anche un duetto con la collega Angela Semerano, conosciuta nella scuola: "E' una storia che continua e non continua", spiega sibillino.

Come mai hai deciso di firmare subito il contratto discografico e rinunciare al serale?

Quando ho partecipato prima a Italia's Got Talent e poi ad Amici volevo assolutamente la possibilità di firmare un contratto discografico per farmi conoscere al grande pubblico. Mi si è presentata questa grande occasione che ho colto al volo. Non potevo non accettare. Immaginavo comunque che c'erano colleghi più amati di me e sarebbe stato molto difficile farmi spazio in finale.



"Neve che scioglie il sale" parla di "falsi miti e tv sottovuoto"...

La tv crea sicuramente degli stereotipi. Se non sei alto due metri, magro e con un certo fisico non puoi farcela. E' importante, quando si ha una bella voce, soffermarsi su quella al di là poi di come sei fatto fisicamente. La tv dà un'ottima opportunità di visibilità ma non è tutto oro quel che luccica. Per esempio Amici è un'esperienza straordinaria perché abbiamo tutti la stessa tuta e ci si focalizza soprattutto sulla personalità e il carattere. Insomma, secondo me, bisognerebbe un po' combattere il concetto di estetica estrema anche nel mondo della musica.



C'è anche un duetto "Un giorno nasce con te" con la tua fidanzata Angela Semerano, conosciuta dentro la scuola di Amici. State ancora assieme?

Diciamo che è una storia che continua e non continua...



Cosa pensi di lei?

E' una interprete straordinaria, di grande sensibilità. Mi è piaciuta subito ad Amici. Ha cuore e anima e tantissima voglia di cantare.