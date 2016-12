29 aprile 2014 "Amici 13", i Dear Jack scalano la classifica Successo nelle radio e nelle vendite per la band in gara al talent di Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Successo nella classifica digitale per il frontman Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi (chitarra e batteria), Lorenzo Cantarini (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria), ossia la band Dear Jack in gara ad "Amici 13". Il brano "Domani è un altro film" è stato scritto da Piero Romitelli di "Amici 4" e Davide Simonetta, prodotto da Kekko dei Modà per l'etichetta Baraonda. Il video è stato girato da Gaetano Morbioli.

Al momento la canzone è terza nella classifica dei brani più venduti su iTunes. Il riscontro da parte delle radio è stato soddisfacente. "Domani è un altro film" si riallaccia alla tradizione pop-rock italiana con un testo semplice e diretto. Per ora la band è in gara per agguantare la finalissima del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Corteggiatissimi da ben cinque etichette discografiche, l'indipendente Baraonda è riuscita ad "agguantare" i ragazzi per il lancio del loro primo singolo.