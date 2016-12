"Al di là di Addington Park", il teatro nato dai social network

16:55 - "Al di là di Addington Park", scritto e diretto da Gabriele Paoli, debutta il 25 gennaio alle 21.15 presso il Teatro Francesco di Bartolo di Buti (PI). Uno spettacolo speciale perché preparato a distanza con l'ausilio dei mezzi di comunicazione telematica tra cui i social network. I quattro attori pisani Gilda Bani, Paolo Faeta, Mirko Pelosini e Daniele Tamberi si sono quindi ritrovati a provare davanti ad un computer in live streaming, dove il regista li dirigeva a più di 1200 km di distanza da Londra.

Tutte le pratiche organizzative e burocratiche si sono svolte completamente in Rete attraverso una chat privata, un’applicazione per telefoni portatili e naturalmente la classica email. Un’esperienza nuova ed eccitante, per gli attori, il regista e la produzione, che ha permesso l’abbattimento della distanza geografica, creando una nuova e divertente atmosfera nella Compagnia.



"Siamo nel 2014 i social network come Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Skype sono entrati a fare parte integrante della nostra quotidianità, - dice Paoli -. Molte volte creando una vera e propria dipendenza fra i giovanissimi e non solo; io stesso ne sono vittima, lo ammetto". Residente a Londra, dove lavora come regista e fotografo, Paoli, è tornato nel suo paese natale, Buti, per organizzare lo spettacolo con il patrocinio del Comune e l’aiuto dell’Associazione Teatro e Musica Il Miglio.



“Al di là di Addington Park” è ambientato in una cittadina del sud dell’Inghilterra negli anni ‘50 e affronta con schiettezza il sempre attuale tema del tradimento. Una giovane donna con una doppia vita capirà sulla propria pelle che ‘ogni scelta ha il suo prezzo’. Per tutte le info: www.gabrielepaoli.com