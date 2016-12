6 marzo 2014 "300 - L'alba di un impero", la regina Eva Green contro gli ateniesi Arriva nei cinema il sequel del film di Zack Snyder del 2007. Questa volta al centro della vicenda c'è la battaglia di Capo Artemisio tra ateniesi e persiani Tweet google 0 Invia ad un amico

11:35 - Torna nei cinema la saga di 300 tratta dal fumetto di Frank Miller. Esce infatti "300 - L'alba di un impero", sequel del film di Zack Snyder del 2007. Questa volta in cabina di regia c'è Noam Murro e protagonista è la splendida Eva Green. Al centro della vicenda la battaglia di Capo Artemisio tra Greci e Persiani svoltasi negli stessi giorni della battaglia delle Termopili di cui si raccontava nel primo film. Tgcom24 presenta una clip in esclusiva.

Un film dalla genesi lunga e laboriosa: messo in cantiere una prima volta nel lontano 2008, ancora sulla scia del successo dell'originale, sembrava destinato a essere ancora una creatura di Zack Snyder. Il regista ha poi optato per il reboot di Superman, "L'uomo d'acciaio", abbandonando così in parte il progetto, del quale è comunque produttore e sceneggiatore.



Come nel primo caso l'ispirazione, seppure solo in parte, arriva da una graphic novel di Frank Miller, "Xerses".