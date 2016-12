Zuzzurro sta male, rimandato lo spettacolo

00:57 - Il collega e amico di sempre Gasparelo aveva annunciato giorni fa: "Zuzzurro sta male", poi a sorpresa era stata la confermata la presenza del comico nel nuovo spettacolo. Adesso dal teatro Leonardo di Milano arriva il comunicato ufficiale: "'Non c'è più il futuro di una volta 2.0', previsto da martedì 15 ottobre, è rimandato a data da destinarsi poiché le condizioni cliniche di Andrea Brambilla non gli consentono di andare in scena".

Il Teatro Leonardo proporrà nelle serate di venerdì 18 (ore 20.45) , sabato 19 (ore 20.45) e domenica 20 (ore 16.00) ottobre le repliche di "Questa sera si recita a soggetto", spettacolo del Laboratorio Permanente Quelli di Grock. Ad Andrea Zuzzurro i migliori auguri da parte di tutto il Teatro Leonardo e di tutti i fan.