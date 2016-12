Zuzzurro, niente conferenza stampa ma sarà in scena

14:05 - "Zuzzurro sta combattendo contro il suo male. E' una malattia che ti mangia dentro e tu non glielo devi consentire. Devi continuare a fare quello che hai sempre fatto". Così Gaspare spiega l'assenza del compagno alla conferenza stampa del loro spettacolo teatrale "Non c’è più il futuro di una volta 2.0". Zuzzurro sarà però presente alla prima, che si terrà il prossimo 15 ottobre al Teatro Leonardo da Vinci di Milano.

"La gente deve pensare a noi come due comici, non come qualcuno su cui piangere - spiega - Per la gente siamo un unicum. Voglio essere un unicum e lo sarò fintanto che andrea sarà con me".