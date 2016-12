Zuzzurro, l'ultimo saluto di Milano

15:20 - Milano ha dato l'ultimo saluto a Zuzzurro, morto a causa di un tumore. I funerali si sono svolti alla presenza degli amici, tra cui l'inseparabile Gaspare, e dei parenti nella basilica di San Vincenzo al Prato. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanze sia delle autorità che dai tanti ammiratori del comico.

Nella basilica c'erano più di cinquecento persone alle esequie di Andrea Brambilla. In prima fila la famiglia, con la moglie Pamela Aicardi e i figli insieme a Nino Formicola - compagno di una vita sulle scene con il nome di Gaspare - visibilmente turbato. Dietro di loro gli amici e i colleghi, da quelli che hanno conosciuto Zuzzurro fin dagli esordi, come Marco Columbro ("abbiamo cominciato insieme nel 1976 e girato tutta l'Italia: erano bei tempi") ed Enrico Beruschi ("lo conoscevo da quando si esibiva senza Gaspare nei piccoli cabaret, ne abbiamo fatte di cose insieme!"), passando per Massimo Buscemi, Carlo Pistarino, Silvio Orlando, Maurizio Nichetti, Ricky Gianco e molti altri che hanno incrociato Brambilla in 40 anni di cabaret, teatro, cinema e Tv. A salutare Zuzzurro però non c'erano solo colleghi del passato, ma anche artisti più giovani che al pari di Zuzzurro hanno scelto il mestiere di comico e il palcoscenico di Milano, come Sergio Conforti (Rocco Tanica negli Elio e Le Storie Tese), Ale & Franz e Valentino Picone. La presenza di diverse generazioni di comici e gli applausi della folla alla partenza del feretro sono il segno del contributo che Zuzzurro ha saputo dare fino all'ultimo allo spettacolo italiano.