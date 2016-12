Zoe Saldana: "Sono ossessionata dal seno, prima di morire me lo rifaccio"

12:24 - Zoe Saldana nella sua letterina a Babbo Natale ha chiesto un décolleté nuovo di zecca. L'attrice americana ha infatti confessato al magazine "Lucky" di essere ossessionata dal suo seno e di avere segnato un'operazione chirurgica nella sua personale lista dei desideri: "La mia intera vita è stata ossessionata dal seno. Non amo molto le cose artificiali, ma voglio regalarmi un paio di seni nuovi prima di morire".

L'attrice desidera un seno nuovo solo per essere in pace con se stessa e non per compiacere lo sguardo maschile: "Quando sento un uomo dire che non vuole vedere i seni cadenti penso che non sia un uomo. Un vero uomo ama una donna per quello che è, lo riconosci subito dal modo in cui parla delle donne".



Anche il look non è in cima alle sue priorità ed essere pizzicata dai paparazzi in versione trasandata non la spaventa più di tanto. "Non mi interessa nulla di cosa pensa la gente del mio outfit. Se vado in giro vestita in un certo modo ho migliaia di ragioni per farlo. Se poi i commenti degli altri non sono positivi quello che è fatto è fatto, di cosa dovrei dispiacermi? - ha confessato la Saldana - Mi prendo la responsabilità delle mie azioni, sia per quelle positive che per quelle negative".