10 dicembre 2013 Zoe Kravitz, una figlia d'arte che in bikini è tutta sua mamma L'attrice, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, sulla spiaggia di Miami mette in mostra la bontà del suo patrimonio genetico... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:11 - Momento di relax per Zoe Kravitz che, sulla spiaggia di Miami, sfoggia un bikini striminzito che esalta ancora di più la figura molto somigliante a quella di mamma Lisa Bonet, attrice nota per il ruolo di Denise nella sit-com "I Robinson". L'ultimo film di Zoe, attrice anche lei, è "After Earth" di M. Night Shyamalan, uscito nelle sale la scorsa estate.

Più figlia d'arte di così si muore, perché se mamma è la Bonet, il papà di Zoe è il cantante Lenny Kravitz, a sua volta figlio d'arte, dal momento che la madre era l'attrice Roxie Roker, famosa per un'altra sit-com, "I Jefferson", dove interpretava Helen Willis.



Il prossimo impegno di Zoe è "Divergent", un film di fantascienza ambientato in un futuro post-apocalittico, in uscita nel 2014. Tra i protagonisti ci saranno Ashley Judd e Kate Winslet.