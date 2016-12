Zac Efron è nudo tra amici

09:08 - Mentre si sta riprendendo dopo il ricovero in rehab per disintossicarsi dalla droga, Zac Efron pensa già alla promozione del suo nuovo film "That Awkward Moment" che uscirà in America a gennaio 2014. Nel film l'attore comparirà completamente nudo per esigenze di copione. Zac non sembra affatto essere imbarazzato e da vero professionista davanti alla troupe si è tolto tutti i vestiti.

La pellicola, diretta da Tom Gormican, ruota attorno a tre amici che fanno un patto: mai relazioni serie. Il motivo? Il pericolo di rompere l'amicizia. Con Efron sul set ci sono Michael B. Jordan e Miles Teller.